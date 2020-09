L'Oms elogia l'Italia: 'Su lockdown e riapertura delle scuole un esempio per il mondo' (Di lunedì 7 settembre 2020) L'Italia esempio per il mondo sulla riapertura delle scuole e il lockdown : a dirlo è Hans Kluge , direttore dell'Oms per la regione europea, che in un'intervista al Corriere della Sera sottolinea l'... Leggi su leggo

PonytaEle : Gates padrone della OMS elogia il regime cinese per il suo lavoro sul vaccino covid e sulla sorveglianza ?? altro ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms elogia L'Oms elogia l'Italia: «Su lockdown e riapertura delle scuole un esempio per il... Il Mattino L'Oms elogia l'Italia: «Su lockdown e riapertura delle scuole un esempio per il mondo»

L'Italia esempio per il mondo sulla riapertura delle scuole e il lockdown: a dirlo è Hans Kluge, direttore dell'Oms per la regione europea, che in un'intervista al Corriere della Sera sottolinea l'imp ...

‘Anche le persone senza sintomi possono trasmettere il virus’

Hans Kluge (Oms) ai microfoni de Il Corriere della Sera parla della riapertura della scuola e della diffusione del coronavirus. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, Hans Kluge, direttor ...

L'Italia esempio per il mondo sulla riapertura delle scuole e il lockdown: a dirlo è Hans Kluge, direttore dell'Oms per la regione europea, che in un'intervista al Corriere della Sera sottolinea l'imp ...Hans Kluge (Oms) ai microfoni de Il Corriere della Sera parla della riapertura della scuola e della diffusione del coronavirus. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, Hans Kluge, direttor ...