L’Oms elogia l’Italia: “Su lockdown e riapertura delle scuole un esempio per il mondo” (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Italia esempio per il mondo sulla riapertura delle scuole e il lockdown: a dirlo è Hans Kluge, direttore dell’Oms per la regione europea, che in un’intervista al Corriere della Sera sottolinea l’importanza di isolare anche gli asintomatici positivi al Covid-19. “Le persone senza sintomi possono trasmettere il virus. Anche se un individuo diventa maggiormente contagioso in prossimità dello sviluppo dei sintomi, tutti gli infetti hanno la capacità di trasmetterlo. Ecco perché è così importante che tutti i positivi siano diagnosticati, isolati e ricevano assistenza medica. Queste misure bloccano la catena di trasmissione”, ha detto Kluge. Nell’intervista, il direttore Ue plaude all’Italia per la “decisione ... Leggi su tpi

