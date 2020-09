L'Oms elogia l'Italia: «Su lockdown e riapertura delle scuole un esempio per il mondo» (Di lunedì 7 settembre 2020) L'Italia esempio per il mondo sulla riapertura delle scuole e il lockdown: a dirlo è Hans Kluge, direttore dell'Oms per la regione europea, che in un'intervista... Leggi su ilmattino

PonytaEle : Gates padrone della OMS elogia il regime cinese per il suo lavoro sul vaccino covid e sulla sorveglianza ?? altro ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms elogia L'Oms elogia l'Italia: «Su lockdown e riapertura delle scuole un esempio per il... Il Mattino Scuola, Azzolina attacca Salvini: «Per lui è una clave elettorale, ma ce l'ha una coscienza?»

Salvini prosegue. A distanza. «Matteo Salvini? Sono diventato il suo pane quotidiano, vorrei chiedergli se lui si è impegnato a collaborare un po' sulla ripartenza delle scuole o se ha usato il tema c ...

L'Oms elogia l'Italia: «Su lockdown e riapertura delle scuole un esempio per il mondo»

L'Italia esempio per il mondo sulla riapertura delle scuole e il lockdown: a dirlo è Hans Kluge, direttore dell'Oms per la regione europea, che in un'intervista al Corriere della Sera sottolinea l'imp ...

Salvini prosegue. A distanza. «Matteo Salvini? Sono diventato il suo pane quotidiano, vorrei chiedergli se lui si è impegnato a collaborare un po' sulla ripartenza delle scuole o se ha usato il tema c ...L'Italia esempio per il mondo sulla riapertura delle scuole e il lockdown: a dirlo è Hans Kluge, direttore dell'Oms per la regione europea, che in un'intervista al Corriere della Sera sottolinea l'imp ...