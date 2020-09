Lodi, Pd all'attacco: "Sulle scuole Provincia immobile" (Di lunedì 7 settembre 2020) Lodi, 7 settembre 2020 - "Se proprio Francesco Passerini non avvertiva l'esigenza di scusarsi con i dirigenti scolastici avrebbe almeno potuto evitare di giocare allo scaricabarile col Governo per ... Leggi su ilgiorno

RegLombardia : #LNews Record di tamponi in Lombardia, 27.324 effettuati. Aumentano guariti e dimessi (107), un solo contagio a So… - itsmerusshiella : lodi sa sana all 7 am - GCricenti : Si sentono meravigliate lodi alla capacità degli svedesi di isolare i contagi (primi all’applauso gli svedesi medes… - DucatiClub_Lodi : RT @ArubaRacing: #TeruelWorldSBK Race-1 Grande rimonta per @chazdavies7 (P3) che conquista il quarto podio stagionale. @Reddingpower parte… - Isabela99189273 : pota lodi sana all -

Ultime Notizie dalla rete : Lodi all Lodi, Pd all'attacco: "Sulle scuole Provincia immobile" Il Giorno Lodi, Pd all'attacco: "Sulle scuole Provincia immobile"

Lodi, 7 settembre 2020 - "Se proprio Francesco Passerini non avvertiva l’esigenza di scusarsi con i dirigenti scolastici avrebbe almeno potuto evitare di giocare allo scaricabarile col Governo per cop ...

Covid -19, in Lombardia 337 nuovi positivi, un caso in più a Legnano

Numero record di tamponi effettuati: nelle ultime 24 ore sono stati 27.324. A Legnano è stato riscontrato un caso in più rispetto a ieri Sono 337 i nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore grazi ...

Lodi, 7 settembre 2020 - "Se proprio Francesco Passerini non avvertiva l’esigenza di scusarsi con i dirigenti scolastici avrebbe almeno potuto evitare di giocare allo scaricabarile col Governo per cop ...Numero record di tamponi effettuati: nelle ultime 24 ore sono stati 27.324. A Legnano è stato riscontrato un caso in più rispetto a ieri Sono 337 i nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore grazi ...