Lo spettacolo del rituale dell’incendio del fantoccio Zozobra a Santa Fe (Di lunedì 7 settembre 2020) Dal 1924 a Santa Fe, nel New Mexico, all’inizio di settembre in occasione della Fiestas – una celebrazione che si tiene da secoli per rievocare la riconquista della città da parte degli spagnoli nel 1692 – è bruciata un’enorme marionetta, Zozobra (letteralmente la tristezza), per esorcizzare e lasciarsi alle spalle le preoccupazioni e le paure dell’anno trascorso. Furono gli artisti Gustave Baumann e William Suster quasi un secolo fa a immaginare e progettare per la prima volta l’incendio di una effigie in chiave apotropaica: giunta alla 96esima edizione, la manifestazione folkloristica si è svolta quest’anno in diretta streaming, per evitare i consueti assembramenti. Il rito affonda le proprie radici nella cultura e nelle tradizioni messicane, spagnole e dei popoli ... Leggi su wired

"Le costellazioni familiari” è il titolo del seminario-spettacolo che avrà luogo mercoledì 9 settembre alle ore 21 all’interno del Chiostro di Palazzo del Governatorato Ostia – “Le costellazioni famil ...

Al Parco Marta Russo di viale Gemona del Friuli al Labaro, nell’ambito della Festa dell’Unità, sabato 5 e domenica 6 settembre alle 21 è andato in scena La Santa sulla Scopa di Luigi Magni, con Valent ...

