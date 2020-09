Lo chef Vissani: «Conte si deve solo vergognare. Lo portiamo in tribunale, ha preso in giro tutti» (Di lunedì 7 settembre 2020) «Io credo semplicemente che ci dobbiamo vergognare. Non mi riferisco certo al viceministro Castelli, che quando ci invitò a cambiare mestiere in realtà non voleva dire cattiverie. Mi riferisco a tutto il resto. Dobbiamo ricevere ancora i soldi della cassa integrazione. Avevo dipendenti che prendevano 1.200 euro al mese e si sono ritrovati con 400. Una persona come fa a vivere così? Come lo paga il mutuo, l’affitto, le bollette? Capisco che in Italia non ci siano soldi, ma così è troppo». Lo afferma lo chef Gianfranco Vissani, in un’intervista al quotidiano Libero. Lo chef Vissani: «I soldi per gli altri ci sono sempre» «I soldi per aiutare certe grandi industrie trasferite all’estero li trovano sempre. E da noi certi ... Leggi su secoloditalia

