Livorno, la denuncia di un giornalista: “Beppe Grillo mi ha aggredito” (Di lunedì 7 settembre 2020) Livorno, la denuncia di un giornalista: “Beppe Grillo mi ha aggredito” Il giornalista fiorentino Francesco Selvi ha dichiarato di essere stato aggredito da Beppe Grillo: “Mi ha spinto facendomi cadere mentre stavo facendo solo delle domande”. L’aggressione è avvenuta questa mattina in un bar di uno stabilimento balneare di Marina di Bibbona, nel Livornese, mentre era impegnato a realizzare un servizio televisivo per Dritto e Rovescio, trasmissione di Rete4. “Dopo essermi qualificato ho fatto alcune domande di politica al signor Grillo con il cellulare acceso”, ha spiegato Selvi, domande sulle elezioni, sul futuro del governo, sui ‘no-mask’. “Prima ha cercato di portarmi via il cellulare”, ha poi ... Leggi su tpi

