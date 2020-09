LIVE – Tirreno-Adriatico 2020, prima tappa: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di lunedì 7 settembre 2020) La DIRETTA scritta della prima tappa della Tirreno-Adriatico 2020, con partenza e arrivo a Lido di Camaiore dopo 133 chilometri che in teoria dovrebbero sorridere ai velocisti. La “Corsa dei due Mari” prende il via dalla provincia di Lucca con la prima di otto tappe che rappresenteranno per molti l’avvicinamento ideale al Giro d’Italia. Sportface.it vi terrà quotidianamente aggiornati, oggi la DIRETTA testuale fin dalla partenza non vi farà perdere assolutamente nulla di questa prima tappa. Segui il LIVE a partire dalle 12:45 IL PERCORSO E LE ALTIMETRIE CALENDARIO TAPPE: ORARI, TV E STREAMING AGGIORNA LA DIRETTA 14:40 – 55 km al termine, ... Leggi su sportface

