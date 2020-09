LIVE – Brescia-Olimpia Milano 36-35, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di lunedì 7 settembre 2020) Al PalaLeonessa va in scena la sfida tra Germani Brescia e AX Armani Exchange Milano. Quarta giornata del gruppo A della Supercoppa 2020. Ancora imbattuti i meneghini che proprio nello scorso turno hanno inflitto il primo k.o ai biancoblu. I ragazzi di Messina sono partiti in maniera impeccabile e stanno infilando successi con grandissima facilità. Lunedì 7 settembre alle ore 20.45 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE Supercoppa AGGIORNA LA DIRETTA Brescia-Olimpia Milano 36-35 17′ Crawford con due liberi riporta sopra i ragazzi di Esposito (36-35) 17′ Crawford e Moss riportano a -1 la ... Leggi su sportface

