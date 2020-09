L'Italia vince in Nations League, Barella stende l'Olanda (Di lunedì 7 settembre 2020) AMSTERDAM (Olanda) (ITALPRESS) – Dopo l'1-1 contro la Bosnia, l'Italia batte l'Olanda per 1-0 e conquista la prima vittoria nel gruppo 1 di Nations League. Decide una rete di Barella nel finale di primo tempo che permette agli azzurri di sorridere nonostante l'infortunio al ginocchio di Nicolò Zaniolo. Alla Johan Cruijff ArenA la prima occasione da gol è degli azzurri: Veltman sbaglia in fase d'impostazione, Barella recupera palla e dai venti metri tenta un destro sporcato da Van Dijk in calcio d'angolo. Per assistere alla prima conclusione in porta dell'Olanda bisogna aspettare il 32′: Wijnaldum si accentra dalla sinistra e conclude impegnando Donnarumma costretto a bloccare in due tempi. Al 42′ Mancini perde Zaniolo: il ... Leggi su liberoquotidiano

L'Italia batte meritatamente 1-0 l'Olanda in Nations League ad Amsterdam e dopo il pareggio per 1-1 con la Bosnia si porta a 4 punti in Nations League. A decidere la sfida il gol di Barella al 46' del ...

