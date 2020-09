L'Italia mette ko l'Olanda. Ansia per Zaniolo (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA - L ' Italia batte l' Olanda 1-0 ad Amsterdam con un gol di Barella e conquista il primo posto del girone. Unica nota stonata della serata l'infortunio di Nicolò Zaniolo: il giocatore della Roma ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Italia mette L'Italia mette ko l'Olanda. Ansia per Zaniolo VIDEO Corriere dello Sport.it Lavoro e nuove strategie con un occhio a Federer. Berrettini, missione quarti

È l’unico del torneo a non aver mai perso il servizio: 45 turni immacolati. Con la prima viaggia fra i 13 e i 17 ace a partita, costantemente sopra i 200 all’ora e l’85 % di punti vinti quando la mett ...

Nations League, Olanda-Italia 0-1. Decide Barella, azzurri primi nel girone

Amsterdam (Olanda), 7 settembre 2020 - L'Italia vince ad Amsterdam 1-0 nella seconda giornata del girone A di Nations League, ed è prima con 4 punti. Gli uomini di Mancini disputano un gran primo temp ...

