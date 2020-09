L'Italia mette ko l'Olanda. Ansia per Zaniolo (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA - L ' Italia batte l' Olanda 1-0 ad Amsterdam con un gol di Barella e conquista il primo posto del girone. Unica nota stonata della serata l'infortunio di Nicolò Zaniolo: il giocatore della Roma ... Leggi su corrieredellosport

(Teleborsa) - Vodafone è fra coloro che non vedono di buon occhio il progetto Rete unica, messo a punto da CDP e TIM, con il benestare del Governo italiano, in quanto presenta una serie di criticità e ...

A Vicenza la pizza da 2000 euro con oro e caviale. Il nome? Non è quel che sembra

Un impasto lasciato lievitare per 144 ore a far da base, del diametro di 30 centimetri. E sopra? Due ricercate varietà di caviale — il Beluga Royal e le uova di salmone selvaggio dell’Alaska — su picc ...

