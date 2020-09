L’infermiera Alessia Bonari a Venezia 77: per i complottisti è un’attrice ma l’Ordine dice il contrario (Di lunedì 7 settembre 2020) L’arrivo di Alessia Bonari a Venezia 77 ha fatto infuriare tutti i negazionisti e i complottisti del web. Nella rosicata di oggi i viralizzatori sostengono che la donna fotografata sul red carpet sia in realtà un’attrice o, peggio ancora, che la Bonari non sia affatto un’infermiera. La giovane è diventata popolare quando nel mese di marzo ha postato sui social la foto del volto duramente provato dalle tante ore trascorse ad indossare la mascherina, in piena emergenza COVID. Per questo è stata invitata a Venezia 77 per ricevere il premio “Personaggio dell’anno”. Questo è la attrice che interpreta la infermiera dal volto sofferente a causa di ore massacranti al lavoro. Nei commenti metto altre sue foto visto che ... Leggi su bufale

