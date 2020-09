L’indiscrezione: Crotone, domani sera l’arrivo a Roma di Henrique (Di lunedì 7 settembre 2020) Edoardo Henrique al Crotone: operazione completata per il venticinquenne mediano in uscita dallo Sporting Lisbona. Al punto che è già stato programmato l’arrivo in Italia del duttile centrocampista, arrivo previsto per domani sera a Roma. In modo da poter poi organizzare le visite e firmare il contratto che lo legherà al Crotone. Foto: Besoccer L'articolo L’indiscrezione: Crotone, domani sera l’arrivo a Roma di Henrique proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

