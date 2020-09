Lincoln Rhyme: trama episodi 7 settembre 2020 su Italia 1 (Di lunedì 7 settembre 2020) Lincoln Rhyme episodi 7 settembre. Torna lunedì 7 settembre 2020 su Italia 1 la serie tv targata NBC ispirata al best seller di Jeffery Deaver con la prima stagione in Italiano. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Lincoln Rhyme episodio 7 Requiem. Amelia trova un vecchio biglietto scritto dal Collezionista di ossa, indirizzato alla madre della prima vittima. Quando la squadra, grazie alle intuizioni di Lincoln, individua il posto della sepoltura della vittima, il cadavere è scomparso. La caccia al Collezionista viene sospesa per risolvere il caso di ... Leggi su cubemagazine

Le puntate di Lincoln Rhyme andranno in onda in televisione a partire dal 25 agosto 2020 ogni martedì in prima serata alle ore 21:15 circa in prima visione su Italia 1. Per quanto riguarda la replica, ...

Lincoln Rhyme, caccia al collezionista di ossa/ Anticipazioni 7 settembre: il finale

Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa, anticipazioni 7 settembre 2020, in prima Tv su Italia 1. Il criminologo e il killer in un ultimo faccia a faccia. Lincoln Rhyme - Caccia al collezionis ...

