Lincoln Rhyme: trama e anticipazioni ultima puntata stasera 7/09 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) Lincoln Rhyme: trama e anticipazioni ultima puntata stasera 7/9 2020 L’attesa è finita, è giunto il momento della resa dei conti per Lincoln Rhyme e lo spietato Collezionista di ossa. La serie televisiva statunitense, in onda oggi 7 settembre 2020 dalle 21:20 su Italia 1, approda al suo terzo E ultimo appuntamento con quattro episodi ricchi di suspense, misteri, scioccanti rivelazioni e incredibili scoperte.Segui Termometro Politico su Google News Se siete degli appassionati dell’intrattenimento ad alta tensione la fiction, nata dal bestseller di Jeffery Deaver, è proprio quello che ci vuole per trascorrere il tempo piacevole comodamente seduti sul divano di casa. ... Leggi su termometropolitico

