Limatola: il sindaco Parisi vara nuove misure anti-Covid (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Limatola, Domenico Parisi, ha emanato, nella giornata odierna, una nuova ordinanza con la quale si prevedono ulteriori misure in chiave di contrasto alla diffusione del Covid-19 nonché a ribadire quelle già esistenti. In particolare, con decorrenza immediata e fino a tutta la giornata del 17 Settembre prossimo venturo, si obbliga la cittadinanza all’uso delle mascherine, h24, anche in quei luoghi all’aperto dove, per loro conformazione, si possano venire a formare assembramenti di persone (pertinenze all’aperto di locali, piazze, slarghi, vie). Tale provvedimento si somma a quelli già in essere quali osservanza del distanziamento interpersonale, uso di mascherine nei luoghi al chiuso pubblici ed igiene delle ... Leggi su anteprima24

TV7Benevento : Nuovo caso di Covid-19 a Limatola. L'annuncio del Sindaco Parisi... -