Liga, Tebas: “Nessuna guerra contro Messi, i contratti vanno rispettati” (Di lunedì 7 settembre 2020) “La mia non è stata una guerra contro Messi. Avrei fatto lo stesso se si fosse trattato di un Pepito Perez o di qualunque altro giocatore del nostro campionato. Come Lega avevamo, abbiamo il dovere di difendere la legalità, la giustizia: i contratti vanno rispettati. Sempre, he ti chiami Messi o Pepito Perez. Ovviamente è evidente che chiunque voglia avere Messi nel proprio campionato“. Queste sono le dichiarazioni di Javier Tebas, rilasciate per le colonne del ‘Correre della Sera’, relative alla presunta disputa fra Lionel Messi e la Liga, terminata con l’impossibilità dell’argentino di districarsi dagli obblighi contrattuali con il Barcellona. Leggi su sportface

