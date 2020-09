“Licenziamo la sciagura Azzolina”. La raccolta firme della Lega sabato e domenica in piazza (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set – La Lega scende in piazza, sabato 12 e domenica 13 settembre, per chiedere le dimissioni di Lucia Azzolina. A dare l’annuncio Matteo Salvini, che in queste settimane ha incontrato insegnanti, studenti, presidi, sindaci e famiglie, che rimproverano al ministro dell’Istruzione “la totale incapacità nella gestione della riapertura delle scuole, mancanza di aule, banchi e insegnanti, con grave danno per tutti”. “Tra decine di migliaia di docenti mancanti e banchi che non ci sono, la situazione della scuola è grave e imbarazzante, è sotto gli occhi di tutti. Questo fine settimana la Lega organizza 1.000 gazebo in tutta Italia, vieni a firmare elicenziamo questa sciagura per studenti e ... Leggi su ilprimatonazionale

