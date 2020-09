L'ex avvocato di Trump: 'È un delinquente razzista, ha insultato anche Nelson Mandela' (Di lunedì 7 settembre 2020) L'ex avvocato di Trump Michael Cohen, nel suo libro 'Disloyal: A Memoir', scritto durante la sua detenzione per le violazioni per il finanziamento della campagna elettorale, descrive Donald Trump come ... Leggi su globalist

Fedex197797 : @carlo_boitrero @Claire317X Ascolta un avvocato non dovrebbe divulgare nulla del suo assistito e poi le sue accuse… - gaxdestination : RT @Linkiesta: Il memoir dell’ex avvocato personale del presidente americano va oltre la testimonianza. È una chiave per capire l’enigma… - Linkiesta : Il memoir dell’ex avvocato personale del presidente americano va oltre la testimonianza. È una chiave per capire… - Bart_Press : L'avvocato di Julian Assange, Jennifer Robinson, assicura che nel processo di estradizione fornirà la prova che l'a… - PatriziaTenda : 'Non avrò mai il voto ispanico. Come i neri, sono troppo stupidi per votare per me. Non sono la mia gente.' Trump n… -