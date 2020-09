LETTERA APERTA ALLE/AGLI ASPIRANTI SINDACI DELLE ISOLE EGADI (Di lunedì 7 settembre 2020) Scrivo questa LETTERA nella speranza che il dibattito pre elettorale assuma uno spessore diverso rispetto a quello che può essere caratteristico di un grande comune e non si perda nelle miserie degli scontri “personalistici” ma riesca ad andare oltre. Avverto una seria preoccupazione per le EGADI: la desertificazione abitativa e l’abbandono dei luoghi da parte... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : LETTERA APERTA ALLE/AGLI ASPIRANTI SINDACI DELLE ISOLE EGADI - EnricoVerga : L'esercito americano si sta schierando contro #trump? Esiste la possibilità di un colpo di stato? Una lettera aper… - LeccoNews : LECCO, I CANDIDATI REPLICANO ALLA LETTERA APERTA DI DON ANGELO E DON MARIO | 07/09/2020 - - YuliaKhristenko : RT @DanieleMignardi: Salemme scrive in prima pagina per Il Mattino una lettera aperta:GRAZIE AL PUBBLICO NOI TEATRANTI SIAMO TORNATI A D ES… - SocialNewsIT : RT @DanieleMignardi: Salemme scrive in prima pagina per Il Mattino una lettera aperta:GRAZIE AL PUBBLICO NOI TEATRANTI SIAMO TORNATI A D ES… -

Ultime Notizie dalla rete : LETTERA APERTA Lettera aperta della sindaca Alice Parma in vista dell'apertura delle scuole. ChiamamiCittà A dieci anni dal terremoto, le condizioni della Marsica prospettate in Parlamento (gennaio-aprile 1925)

Per chi desidera ripercorrere oggi le vicende della rivoluzione fascista, i termini connessi a questa tematica si modificarono con la data del 3 gennaio 1925, quando la lotta politica e «con essa la n ...

44. La vita segreta dei banchi

Il posto che mi è toccato il primo giorno di scuola fu proprio l’ultimo banco. Avevo cinque anni e, in quel settembre 1982 di esaltazione ancora mondiale, iniziava l’ultimo anno dell’asilo, un luogo i ...

Per chi desidera ripercorrere oggi le vicende della rivoluzione fascista, i termini connessi a questa tematica si modificarono con la data del 3 gennaio 1925, quando la lotta politica e «con essa la n ...Il posto che mi è toccato il primo giorno di scuola fu proprio l’ultimo banco. Avevo cinque anni e, in quel settembre 1982 di esaltazione ancora mondiale, iniziava l’ultimo anno dell’asilo, un luogo i ...