Leonardo Pieraccioni e la dedica alla figlia Martina: 'Sembriamo una coppietta. Con i figli di genitori separati...' (Di lunedì 7 settembre 2020) dedica alla figlia Martina un post in cui analizza anche il loro rapporto. Martina, che ha compiuto 8 anni, è nata dalla relazione di Leonardo Pieraccioni con Laura Torrisi, già protagonista del ... Leggi su leggo

_DAGOSPIA_ : IL GRANDE AMORE DEI GENITORI SEPARATI - IL BUFFO E COMMOVENTE POST DI LEONARDO PIERACCIONI - al_ess_ia_ : Leonardo Pieraccioni ancora sotto un treno per Laura Torrisi fidatevi di me - GossipItalia3 : Leonardo Pieraccioni, dedica inconsueta alla figlia Martina: «A volte sembriamo una coppietta» #gossipitalianews - zazoomblog : Leonardo Pieraccioni dedica inconsueta alla figlia Martina: «A volte sembriamo una coppietta» - #Leonardo… - zazoomblog : Leonardo Pieraccioni e sua figlia Martina sono due gocce dacqua: la foto su Instagram - #Leonardo #Pieraccioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Pieraccioni

Ci si avvicina all’inizio della V edizione del Ferrara Film Festival che prenderà il via, nella città estense, il prossimo 17 settembre, seppur in forma ridotta per via delle restrizioni da Covid-19.Leonardo Pieraccioni si mette per la prima volta a nudo e parla di un argomento che lo riguarda e coinvolge migliaia di altre persone nella sua stessa situazione: la vita da genitori separati. Leonard ...