Leonardo: “Allegri? Non l’ho mai contattato per la panchina. Messi? Ci abbiamo pensato” (Di lunedì 7 settembre 2020) In un’intervista a Canal+, il direttore sportivo del Psg, Leonardo, parla delle voci secondo le quali Massimiliano Allegri fosse vicino alla panchina del club e di altre vicende di mercato. “Allegri? Non l’ho mai contattato per la panchina. Con Tuchel parlo molto chiaramente, ha fatto qualcosa di fantastico e ora siamo in un momento di riflessione, il tempo non manca. Tutti gli acquisti hanno ricevuto sempre il suo via libera, ora ha altri dieci mesi di contratto. Se ne parla tanto perché è arrivato prima di me”. Su Messi, che pure era stato accostato al Psg dopo la notizia che sarebbe andato via dal Barcellona. “Ci abbiamo pensato, anche se la situazione finanziaria attuale è complicata, ma quando abbiamo sentito che ... Leggi su ilnapolista

