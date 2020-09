Le prime immagini di Gemma Galgani dopo il lifting durante la prima puntata di U&D (Di lunedì 7 settembre 2020) E’ andata in onda oggi la prima puntata di Uomini e Donne, incentrata sul lifting di Gemma Galgani. La dama di Torino è stata la protagonista indiscussa del debutto del programma di Maria De Filippi, che ha documentato passo passo l’intervento estetico a cui la Galgani si è sottoposta. Gemma Galgani si mostra nello studio di Uomini e Donne La prima puntata di U&D è partita con le immagini del nuovo studio, completamente rivoluzionato per seguire le normative Covid. In seguito Maria ha annunciato una novità su Gemma ed è partito un filmato che mostra tutto il suo percorso per sottoporsi al lifting. Non sono mancate le ... Leggi su tutto.tv

NetflixIT : 79 anni fa, oggi, usciva nelle sale Quarto Potere. Queste sono le prime immagini di MANK, il film originale Netflix… - moviestruckers : #Mank: le prime immagini del nuovo film di #DavidFincher - ifedizioni : ?? | La prima serie di Super Eroica vi aspetta di nuovo in #edicola! ? Nelle immagini, la #cover, i titoli originali… - monicacoguaro : RT @redblack1980: Milano, ecco le prime immagini degli autoscontri arrivati. - thewaterflea : RT @redblack1980: Milano, ecco le prime immagini degli autoscontri arrivati. -