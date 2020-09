Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a domenica 13 Settembre: settimana di rovesci e temporali sparsi (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a domenica 13 Settembre 2020. Domani al Nord al mattino nubi basse sulle regioni centroccidentali e sui rilievi montuosi, con locali deboli piovaschi sui rilievi alpini occidentali; bel tempo sul resto del settentrione. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosita’, a partire dalle aree pianeggianti, con in serata ancora addensamenti bassi su Alpi e Prealpi e cielo sereno sul resto del nord. Centro e Sardegna: nuvolosita’ irregolare a tratti intensa sulla Sardegna con associati rovesci sparsi, specie sull’area centromeridionale; cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti piu’ consistenti ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #6settembre #ANSA - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #6settembre #ANSA - iconameteo : Migliora il tempo e aumenta il caldo, ma non durerà molto. Ecco cosa succederà: - CentrometeoER : ??? ULTIMI AGGIORNAMENTI nelle #PREVISIONI di oggi, LUNEDI' 7 SETTEMBRE ?? - Bobe_bot : Le previsioni meteo per domani, martedì 8 settembre ( -