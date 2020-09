Le condizioni di Silvio Berlusconi: il bollettino del San Raffaele (Di lunedì 7 settembre 2020) Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano dopo la positività al Coronavirus: emanato il bollettino sulle condizioni del presidente Continuano a preoccupare le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Il presidente dopo essere risultato positivo al Coronavirus è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, per aver contratto una polmonite bilaterale. Dopo l’aggiornamento di ieri, l’ospedale milanese con la firma del professor Alberto Zangrillo, torna ad emanare il bollettino quotidiano sulle condizioni di Silvio Berlusconi. Dunque, secondo quanto riportato dal bollettino, il quadro clinico ... Leggi su bloglive

Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - BalboItalo1 : Forza Silvio : Coronavirus, le condizioni di Silvio Berlusconi: “E’ in miglioramento”, il bollettino… - ilriformista : #Coronavirus, le condizioni di Silvio #Berlusconi: “E’ in miglioramento”, il bollettino - Libero_official : 'Coerente con l’evidenza ematochimica'. Alberto #Zangrillo e l'aggiornamento sulle condizioni di Silvio #Berlusconi… - fanpage : Silvio #Berlusconi, le condizioni dell'ex premier ricoverato per #Covid19 -