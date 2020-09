Lazio, Muriqi è cuore e famiglia: la sorella si sposa, lui pronto allo sbarco (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA - A vederlo esultare in campo, scatenato, Vedat Muriqi sembra indemoniato. In realtà è un ragazzo d'oro. Ha conosciuto la sofferenza quando era bambino, fuggendo dalla guerra del Kosovo, ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - A vederlo esultare in campo, scatenato, Vedat Muriqi sembra indemoniato. In realtà è un ragazzo d’oro. Ha conosciuto la sofferenza quando era bambino, fuggendo dalla guerra del Kosovo, mangiand ...

Lazio, Acerbi contro la società: “Il rinnovo non mi interessa”

Aria di tempesta sopra Formello: Acerbi ha rilasciato dichiarazioni piccate contro la società e ora la sua permanenza alla Lazio è a rischio Aria di tempesta in casa Lazio. La società biancoceleste ha ...

