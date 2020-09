Lazio, Diaconale: “Lo sfogo di Acerbi? Credo che alla fine si troverà una soluzione” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Acerbi? Ho letto lo sfogo ma Credo che alla fine si troverà una soluzione. Il clima della squadra, i rapporti tra i giocatori, tra tutti, è molto stretto“. Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, rassicura il mondo biancoceleste circa lo sfogo di Francesco Acerbi in merito ad alcune voci sul suo rinnovo. “La Lazio è in condizioni per poter diventare predominante nel calcio nazionale, non parte da zero – ha aggiunto Diaconale a ‘Non è la Radio’ -. Abbiamo perso l’occasione di giocarci lo scudetto per l’interruzione da Coronavirus, non si vede perché non dovremmo riprovarci”. Leggi su sportface

Lazio, Inzaghi alza la voce: "Fares e Muriqi piacciono, ma aspetto ancora gli acquisti promessi..."

Il tecnico biancoceleste, in conferenza stampa, chiede a gran voce i rinforzi promessi dal presidente Lotito che non sono ancora arrivati ...

