L’avvelenamento di Navalny rischia di bloccare il gasdotto russo-tedesco Berlino | “Tutte le ipotesi sul tavolo” Trump | “Ok allo stop”

L'avvelenamento del dissidente russo Aleksej Navalny si è trasformato in un caso internazionale che rischia di sconvolgere i rapporti tra la Russia di Vladimir Putin, i Paesi europei e gli Stati Uniti. Al centro del nuovo braccio di ferro con Mosca è finito uno dei più importanti progetti infrastrutturali, sia per il Cremlino che per Berlino: il gasdotto Nord Stream 2. Dopo che oggi la Germania, con il portavoce della Cancelliera Angela Merkel, Steffen Seibert, ha fatto sapere di non escludere alcuna ipotesi sulle possibili conseguenze, nel dibattito è entrato con maggior irruenza il presidente americano, Donald Trump, che si è detto a favore dello stop al gasdotto

M5S_Europa : L’avvelenamento di #Navalny non può che avere delle conseguenze nei rapporti dell’#UE con la #Russia: non è il prim… - ItalyMFA : L’Italia esprime profonda inquietudine ed indignazione per l’identificazione da parte delle competenti autorità ted… - LauraGaravini : La conferma dell'avvelenamento di #navalny testimonia una gestione deviata del dissenso interno da parte della… - Noovyis : (L’avvelenamento di Navalny rischia di bloccare il gasdotto russo-tedesco. Berlino: “Tutte le ipotesi sul tavolo”.… - milena_vireca : RT @M5S_Europa: L’avvelenamento di #Navalny non può che avere delle conseguenze nei rapporti dell’#UE con la #Russia: non è il primo episod… -

