“Lavorare meno per lavorare tutti”. Bello, ma falso (Di lunedì 7 settembre 2020) La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo sembra voler tentare di mettere il mantra sindacale “lavorare meno per lavorare tutti”. Secondo quanto riportato da alcuni giornali, all’interno di un’ampia riforma degli ammortizzatori sociali (di cui c’è estremo bisogno) il governo è intenzionato a introdurre Leggi su ilfoglio

s_parisi : Di Maio dice che a settembre tagliano parlamentari e stipendi. Che continua a tagliarsi lo stipendio. Questo sa far… - FastFerroVieER : RT @Presa_Diretta: LAVORARE MENO MEGLIO E TUTTI Questa sera alle 21.20 su #Rai3 Durante il #lockdown non abbiamo capito soltanto che l’Ital… - marijack23 : RT @Presa_Diretta: LAVORARE MENO MEGLIO E TUTTI Questa sera alle 21.20 su #Rai3 Durante il #lockdown non abbiamo capito soltanto che l’Ital… - MarianoDePersio : RT @Presa_Diretta: LAVORARE MENO MEGLIO E TUTTI Questa sera alle 21.20 su #Rai3 Durante il #lockdown non abbiamo capito soltanto che l’Ital… - lbrutti : RT @Presa_Diretta: LAVORARE MENO MEGLIO E TUTTI Questa sera alle 21.20 su #Rai3 Durante il #lockdown non abbiamo capito soltanto che l’Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lavorare meno Javier Tebas: «La Liga vale più di Messi o di un club, questa è la mia regola» Corriere della Sera