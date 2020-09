Laura Pausini Instagram, affascinate e solare durante la vendemmia: «Stupenda!» (Di lunedì 7 settembre 2020) Ogni giorno Laura Pausini su Instagram incanta i suoi oltre 3,2 milioni di followers con degli scatti decisamente interessanti. Poche ore fa ha caricato alcune foto realizzate in mezzo ad un vigneto. La cantante con il suo look spumeggiante mentre si dedica alla vendemmia non è passata minimamente inosservata. Una versione decisamente originale della Pausini che ha letteralmente scatenato la fantasia dei suoi numerosi ammiratori, i quali hanno invaso il post di like e commenti. Non c’è nulla da fare, l’artista continua a stupire i suoi numerosi fan sia con la sua voce sia con la sua spontaneità. Leggi anche –> Laura Pausini Instagram, spettacolare in stile sirenetta degli abissi: «La nuova ... Leggi su urbanpost

