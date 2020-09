Laura Pausini in versione contadina: bellissima – FOTO (Di lunedì 7 settembre 2020) Laura Pausini si gode gli ultimi giorni di relax in Romagna. E fa visita al vigneto di famiglia: bellissima mentre raccoglie l’uva nostrana. Visualizza questo post su Instagram Prima di ritornare in città sono passata dal vigneto dei miei genitori in Romagna e ho raccolto qualche grappolo di uva. Devo ammettere che sono … L'articolo Laura Pausini in versione contadina: bellissima – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Mangialibri : È il 2016 e l’autore valuta, per bocciarle velocemente, le principali idee che gli vengono in mente: Francesco Tott… - yourlovehobi1 : La prof puso laura pausini que procede ? - WGladiator4 : Questa settimana rischio di risultare una pessima amica ma mi devo autodisciplinare perché manca una settimana all'… - lavocedellapau : RT @similares_: Pazzesche Laura Pausini, Francesca Michielin e Paola Cortellesi che imitano alcune cantati del gruppo delle Spice Girl a La… - similares_ : Pazzesche Laura Pausini, Francesca Michielin e Paola Cortellesi che imitano alcune cantati del gruppo delle Spice G… -