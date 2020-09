Latina, Osservatorio Nazionale Amianto: ‘Troppe morti per amianto e per cancro. Necessario l’intervento preventivo’ (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Osservatorio Nazionale amianto, unitamente al Presidente, Ezio Bonanni, e a Ilenia Borace, coordinatrice del Comitato Tutela Ambiente e Salute Pubblica, dopo la denuncia di un alto rischio ambientale nella pubblica manifestazione di Aprilia di sabato scorso, che ha visto la massiccia partecipazione delle popolazioni colpite dalla nube tossica dell’incendio Loas del 9 agosto, hanno integrato l’esposto denuncia, già presentato da Giovannoni Remo, ambientalista di Aprilia, cittadino danneggiato dalla nube, e aderente all’ONA, con un dossier elaborato dall’associazione, al fine di contribuire, in supporto all’attività investigativa del Procuratore della Repubblica e dell’Autorità, in chiave evidentemente preventiva. “Come ho spiegato nel mio intervento ... Leggi su ilcorrieredellacitta

