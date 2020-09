L'arte contemporanea alla ricerca di un nuovo linguaggio (Di lunedì 7 settembre 2020) Sabato 12 settembre alle ore 17,30 si inaugura la nuova mostra collettiva ''. Con questa mostra, riparte la stagione artistica del Centro ... Leggi su milanotoday

ItalyMFA : La #Farnesina e @_MiBACT promuovono l’#arte contemporanea ???? #vivereALLitaliana È aperta la selezione per… - reportrai3 : È morto a 71 anni lo storico dell'arte Philippe #Daverio. Tra le sue ultime interviste quella rilasciata a #Report… - _MiBACT : Cultura, il ministro @dariofrance: «La rinascita parte da @la_Biennale. Sono qui per onorare la cerimonia dei Leoni… - Alexdiprofio : RT @ItalyMFA: La #Farnesina e @_MiBACT promuovono l’#arte contemporanea ???? #vivereALLitaliana È aperta la selezione per #Cantica21, un pro… - zazoomblog : Torna Stand up for Africa arte contemporanea per i diritti umani - #Torna #Stand #Africa #contemporanea -