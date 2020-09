L’allarme di Pregliasco: «Il Covid è come un iceberg e cresce. Aspettiamoci che riemenga» (Di lunedì 7 settembre 2020) Un “iceberg” che sta tornando a crescere. E che si troverà nelle condizioni favorevoli per farlo, tra ripresa della scuola e arrivo dell’autunno. Il virologo Fabrizio Pregliasco non ha dubbi sul fatto che con la riapertura delle scuole “sicuramente ci sarà un rialzo del numero di casi” di positività al nuovo coronavirus. Anche perché la ripresa dell’anno scolastico “coincide con l’autunno” e quindi con il ritorno degli altri virus respiratori e dell’epidemia di influenza. Per questo, ha spiegato, sarà davvero molto importante vaccinarsi contro la normale influenza, superando anche le ostilità di negazionisti e no vax. La rischiosa combinazione con l’influenza Per il virologo dell’università degli Studi di Milano la ... Leggi su secoloditalia

