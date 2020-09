Lady Diana, il legame speciale con Tom Cruise che fece ingelosire Nicole Kidman (Di lunedì 7 settembre 2020) Lady Diana avrebbe avuto una relazione speciale con Tom Cruise da cui era segretamente attratta. La rivelazione di questo legame è riemersa dopo la morte, lo scorso luglio, di Judy Wade, autrice di diversi libri sulla Principessa. Proprio in uno dei suoi scritti, Diana: The Intimate Portrait, del 2007, la Wade ha raccontato dell’infatuazione di Diana per Tom Cruise che fece ingelosire Nicole Kidman, allora moglie della star hollywooDiana. Nel libro si parla di “una cotta sfacciata” di Lady D per Cruise che incontrò alla prima di Cuori ribelli nel 1992. In quell’occasione i due ebbero modo di avviare ... Leggi su dilei

