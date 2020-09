La vita in diretta, tanti saluti alla Cuccarini: botto-Matano, chi porta in studio alla prima puntata (Di lunedì 7 settembre 2020) Riparte La vita in diretta su Rai 1, la versione "canonica", dopo che La vita in diretta estate, condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi, ha salutato il pubblico venerdì. Al timone ci sarà soltanto Alberto Matano, dopo l'epurazione causa-sovranismo di Lorella Cuccarini. E Matano aprirà la stagione de La vita in diretta con un'ospitata acchiappa-share: in studio, infatti, ci sarà la mitica Mara Venier, che dal 13 settembre tornerà a condurre Domenica In, il contenitore della domenica pomeriggio in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini 1. La "signora della domenica", costretta dal coronavirus a rinunciare al pubblico in studio, potrebbe svelare qualche ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : La nostra domenica pugliese non si ferma: seguiteci in diretta da Taranto. Alle poltrone di Pd e 5Stelle rispondiam… - VaneIncontrada : Carlo: “Scusa Vanessa cosa dicevi?” Vanessa: “Dicevo Carlo che non può esistere una vita senza musica” ???? Besitos… - Noiconsalvini : ?? #Salvini: La nostra domenica pugliese non si ferma: seguiteci in diretta da Taranto. Alle poltrone di Pd e 5Stell… - marcoluci1 : RT @tvblogit: Mara Venier alla prima di Vita in diretta con Alberto Matano (Anteprima Blogo) - UnDueTreBlog : Raiuno – Ecco “Unomattina”, “Storie Italiane”, “Oggi è un altro giorno”, “La vita in diretta”.… -