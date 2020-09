La sposa imprudente penzola sull’abisso: il marito molla la presa, ma c’è il trucco (Di lunedì 7 settembre 2020) Una sposa coraggiosa quanto imprudente e da non imitare ha mostrato la forza del suo amore penzolando fiduciosa dal braccio del marito sul bordo di una rupe spaventosa: terribile l’istante in cui l’uomo ha mollato la presa: sotto i piedi della donna oltre 300 metri di vuoto. Ryan Myers, 30 anni, e la moglie Skye, 28 anni, dell’Arkansas, negli Stati Uniti, volevano un matrimonio in grande stile ma hanno dovuto ridimensionare la cerimonia per il blocco della pandemia. La coppia, ha così deciso per ricordare questo speciale giorno di celebrare il proprio matrimonio a Hawksbill Crag, un’iconica rupe sul percorso escursionistico di Whitaker Point. Per l’occasione, il fotografo Mason Gardner ha catturato scatti mozzafiato di Ryan e Skye che si tengono per ... Leggi su newscronaca.myblog

