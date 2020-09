“La sindrome nei bambini con Covid non era Kawasaki ma infiammazione multisistemica”: lo studio dell’ospedale Bambino Gesù (Di lunedì 7 settembre 2020) Sembrava in tutto e per tutto la sindrome di Kawasaki: invece la grave malattia infiammatoria riscontrata negli ultimi mesi in diversi bambini che hanno contratto il Covid è una sindrome da infiammazione Multisistemica (Mis-C). È la conclusione di uno studio dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e del Karolinska Institutet di Stoccolma, pubblicato sulla rivista scientifica Cell, che dimostra come le due patologie abbiano manifestazioni simili, ma caratteristiche immunologiche differenti. La ricerca apre la strada a diagnosi precoci con test specifici e a trattamenti mirati. I ricercatori hanno indagato il meccanismo che scatena la grave risposta infiammatoria nei bambini con Covid-19: il ... Leggi su ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : Non era Kawasaki ma una malattia infiammatoria causata dal Covid. La scoperta del Bambin Gesù - _MiBACT : Guardare giù da una terrazza può far girare la testa, ma se il panorama è mozzafiato, come sappiamo che sia acrofob… - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Non era Kawasaki ma una malattia infiammatoria causata dal Covid. La scoperta del Bambin Gesù - zazoomblog : “La sindrome nei bambini con Covid non era Kawasaki ma infiammazione multisistemica”: lo studio dell’ospedale Bambi… - Beverari_M : RT @fattoquotidiano: “La sindrome nei bambini con Covid non era Kawasaki ma infiammazione multisistemica”: lo studio dell’ospedale Bambin G… -

Ultime Notizie dalla rete : “La sindrome Oggi in TV 24 giugno: film e programmi SoloDonna