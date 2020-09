La signora di Mondello diventa influencer: superati i 100mila follower in 24 ore [FOTO] (Di lunedì 7 settembre 2020) Aveva solamente pronunciato una frase che aveva fatto sorridere il pubblico di Canale 5 durante un’intervista e adesso possiamo definirla un’influencer. Stiamo parlando di Angela Chianello, che con il suo tormentone “Non ce n’è Coviddi” è diventata in poche ore la star del web. La signora di Mondello non ci ha pensato due volte e ha aperto subito il suo profilo Instagram ufficiale, cogliendo l’occasione per diventare un’affermata influencer. In meno di 24 ore, Angela ha accumulato ben più di 100mila followers e questo sembra essere solo l’inizio. “Non ce n’è Coviddi”: il tormentone estivo che ha regalato ad Angela la popolarità Non è la prima ... Leggi su velvetgossip

giornalettismo : #AngelaChianello, la signora dell'intervista 'Buongiorno da #Mondello' (in cui ha affermato 'Non ce n'è #Coviddi')… - straywwx : RT @cristy_pavuk: angela chianello la signora da mondello sbarca su instagram e ha già oltre 65k di followers Un tempo essere ignoranti er… - st4r_girl_ : RT @cristy_pavuk: angela chianello la signora da mondello sbarca su instagram e ha già oltre 65k di followers Un tempo essere ignoranti er… - 79_Alessio : RT @MrESTINZIONE: 'Mondello' in tendenza perché la signora che ha sminuito il covid è stata da Barbara D'Urso e ora si è fatta Instagram (e… - francy_flo : RT @_neardeath: *Andrea Melchiorre mette in evidenza le igs sul covid* Trash Italiano: VERGOGNA, GUADAGNARE SULLE TRAGEDIE E SULLA GGGENTE!… -