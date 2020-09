La scuola ricomincia dall'Alto Adige. Entro il 24 settembre tutti in classe (Di lunedì 7 settembre 2020) AGI - Tra protocolli anti coronavirus, docenti e impiegati amministrativi che minacciano di non rientrare, graduatorie per le supplenze contestate, problemi logistici e tanto altro ancora, riapre i battenti il mondo della scuola. Il calendario per l'avvio delle lezioni scolastiche 2020-2021, come ogni anno, varia da regione a regione, o province autonome, con il ministero dell'Istruzione che ha indicato come apertura la data di lunedì 14 settembre, e con gli Enti locali che hanno poi deliberato i propri calendari in base alle diverse esigenze. Ecco, al netto di alcune variazioni, ancora possibili nei prossimi giorni, il quadro della aperture in tutto il Paese. Si riparte da Bolzano I primi a tornare sui banchi di scuola saranno i ragazzi dell'Alto Adige, con la Provincia ... Leggi su agi

Primo giorno di scuola nella provincia autonoma di Bolzano per 92mila studenti. Tornano in aula anche i bambini della materna a Vo' Euganeo dove il 14 saranno in visita Mattarella e il ministro Azzoli ...

