La ripartenza tutta italiana di Costa Crociere

Trieste, 7 set. (Adnkronos) - Costa Crociere ritorna a navigare con Costa Deliziosa, la prima nave della compagnia italiana a riprendere il mare con ospiti a bordo. Sono stati imbarcati ieri in mattinata i quasi cinquecento passeggeri e partiti alle 17 da Trieste con un itinerario esclusivamente italiano: tra i vari porti, tutti italiani, che saranno toccati Bari, Brindisi, Corigliano-Rossano, Siracusa e Catania. A bordo anche quasi settecento membri dell'equipaggio. "E' un grande piacere poter dare nuovamente il benvenuto a bordo ai nostri ospiti dopo oltre cinque mesi di pausa e siamo felici di ripartire proprio dall'Italia. Siamo l'unica compagnia di crociera battente bandiera italiana, e quindi la nostra scelta di ripartire con itinerari esclusivamente italiani per ospiti italiani ha un ...

Il liceo scientifico Severi di Frosinone inaugura l'inizio dell'anno scolastico in periodo Covid. Al campo Coni è in corso di svolgimento la cerimonia di accoglienza dei ragazzi del primo anno. Un mom ...

ROMA (ITALPRESS) – “La ripartenza della scuola è un segno di rinascita per il Paese”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ad Agorà su Rai3. “Essere accusati di ritardi è ingiusto, ...

