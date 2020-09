La ripartenza tutta italiana di Costa Crociere (Di lunedì 7 settembre 2020) Trieste, 7 set. (Adnkronos) – Costa Crociere ritorna a navigare con Costa Deliziosa, la prima nave della compagnia italiana a riprendere il mare con ospiti a bordo. Sono stati imbarcati ieri in mattinata i quasi cinquecento passeggeri e partiti alle 17 da Trieste con un itinerario esclusivamente italiano: tra i vari porti, tutti italiani, che saranno toccati Bari, Brindisi, Corigliano-Rossano, Siracusa e Catania. A bordo anche quasi settecento membri dell’equipaggio. “E’ un grande piacere poter dare nuovamente il benvenuto a bordo ai nostri ospiti dopo oltre cinque mesi di pausa e siamo felici di ripartire proprio dall’Italia. Siamo l’unica compagnia di crociera battente bandiera italiana, e quindi la nostra scelta di ripartire con itinerari esclusivamente ... Leggi su calcioweb.eu

BinaryOptionEU : RT 'La ripartenza tutta italiana di @costacrociere #costadeliziosa - Adnkronos : La ripartenza tutta italiana di @costacrociere #costadeliziosa - TV7Benevento : La ripartenza tutta italiana di Costa Crociere... - goffredomarcosi : TARIFFE AGEVOLATE PER LE FAMIGLIE In occasione della ripartenza dell'anno scolastico, Pediatrica offre pacchetti pe… - GiuseppeDeTomm6 : Leclerc ha fatto bene a provare a spingere alla ripartenza perché durante tutta la gara la sua auto non è mai stata… -

Ultime Notizie dalla rete : ripartenza tutta La ripartenza tutta italiana di Costa Crociere Adnkronos Primo test per la ripartenza da Bolzano a Vò Euganeo. Azzolina: riapertura segno rinascita per Paese

Primo giorno di scuola nella provincia autonoma di Bolzano per 92mila studenti. Tornano in aula anche i bambini della materna a Vo' Euganeo dove il 14 saranno in visita Mattarella e il ministro Azzoli ...

A tutto Gasly, un trionfo italiano: Alpha Tauri gode, Ferrari a picco

MONZA. Il Gp d'Italia, a Monza, regala la gara più pazza del mondo, fra clamorosi rovesci, sorprese, ritiri, penalizzazioni, promesse mancate, deprimenti conferme e stop inattesi. Insomma, accade tutt ...

Primo giorno di scuola nella provincia autonoma di Bolzano per 92mila studenti. Tornano in aula anche i bambini della materna a Vo' Euganeo dove il 14 saranno in visita Mattarella e il ministro Azzoli ...MONZA. Il Gp d'Italia, a Monza, regala la gara più pazza del mondo, fra clamorosi rovesci, sorprese, ritiri, penalizzazioni, promesse mancate, deprimenti conferme e stop inattesi. Insomma, accade tutt ...