La patria e la violenza. Konchalovsky racconta il massacro di Novocerkassk (Di martedì 8 settembre 2020) Un episodio poco conosciuto della storia dell’Urss, la strage di civili a Novocerkassk nella Russia meridionale, nel giugno del 1962, «secretato» fino al 1990 (senza che mai nessuno abbia pagato per questo, tutti morti ormai i responsabili) è alla base del nuovo film di Andrey Konchalovsky (tutte le notizie che riguardano quei fatti li ha approfonditi Yurii Colombo su Alias del 29 agosto dedicato al festival di Venezia), Cari Compagni Nello stabilimento di locomotive elettriche il tasso di produzione fu … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ricercato in patria per violenza sessuale su una 15enne, moldavo arrestato a Sermide

Ho appena finito di leggere un delizioso libro, o meglio libretto: “Il filo infinito” di Paolo Rumiz, edito da La Repubblica e offerto di recente in vendita insieme ad un numero del quotidiano (lo si ...

'Cari compagni!', il film di Venezia 77: quando lo Stato spara sui cittadini

Spesso esiste un solco incolmabile tra la purezza degli ideali e la violenza della realtà: il cineasta russo Andrei Konchalovsky, classe 1937, ha voluto mettere questa dolorosa constatazione al centro ...

