‘La Partita’: trama, cast, recensione e trailer del film Netflix (VIDEO) (Di lunedì 7 settembre 2020) E’ il 5 maggio del 2002. Eppure Lazio-Inter la ascoltiamo solo alla radio in poche sequenze del film dove i grandi lasciano lo spazio ai piccoli, che a loro volta decidono la vita dei grandi. Non ci sono le lacrime di Ronaldo ne ‘La Partita’ (bel) film distribuito da Netflix nel 2020 ma prodotto e presentato quasi due anni fa. C’è invece la tradizionale tragedia umana del vecchio che lascia il posto al nuovo e che nel film diretto da Francesco Carnesecchi prende le sembianze della rivoluzione del sintetico di “terza generazione” che ha avuto luogo nei campi di calcio delle città italiane dei primi anni 2000. “Questo è il futuro”, dice Leo (Daniele Mariani), figlio del presidente (Alberto Di Stasio) di una piccola società di calcio della ... Leggi su sportface

capuanogio : La #Juventus in pressing con anche altri club per la riapertura degli stadi. L’Allianz chiuso costa dai 2 ai 4 mili… - forumJuventus : GdS: 'Kulusevski, panchina e polemiche. A fine partita lo juventino non si è morso la lingua: «Sono rimasto sbalord… - matteosalvinimi : #Salvini: Sia Marche che Toscana sono da sempre governate dalla sinistra. La partita è aperta e bellissima. Incontr… - marikalby : RT @ocram1926: +++ Ritrovato video, totalmente INEDITO, della partita che decise il campionato 2001-02! +++ Nota: la bassa qualità delle i… - dumbumdum : @mikelelomb guardero la partita per vedere/ridere della lezione di calcio a centrocampo degli olandesi Beck-Vinajdum-Jong -

Ultime Notizie dalla rete : ‘La Partita’ A Biella non basta una buona prova della Benacquista latinaoggi.eu