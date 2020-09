“La nuova Gemma Galgani”. Uomini e Donne, ecco la dama dopo il lifting (Di lunedì 7 settembre 2020) L’attesa è finita. dopo quasi due settimane dall’uscita del gossip, lunedì 7 settembre 2020 Uomini e Donne è tornato in tv. E per la prima volta Gemma Galgani, ancora protagonista assoluta anche di questa nuovissima edizione, ha mostrato alle telecamere il suo “nuovo viso”. Per chi si fosse perso le anticipazioni, a luglio scorso la dama torinese ha fatto visita al chirurgo Marco Gasparotti e oggi, con un ingresso in studio degno di una vera star, si è fatta vedere dopo l’intervento con le telecamere al seguito. E si è commossa Gemma, felice di vedere accorciata la distanza tra età anagrafica e quella che sente di avere. Ad annunciare il ritocchino della dama più famosa della ... Leggi su caffeinamagazine

