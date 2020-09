La mossa di Scholz per ridare credibilità alla Germania (e a se stesso) (Di lunedì 7 settembre 2020) Le ultime notizie che sono venute alla luce a seguito delle indagini sul colosso tedesco delle carte prepagate Wirecard AG e che vedono interessati alcuni membri dell’istituto di vigilanza finanziario tedesco, la Bafin, hanno gettato ulteriori ombre sulla Germania. In modo particolare, poiché lo scandalo che ha coinvolto la società finanziaria con sede ad Asscheim … La mossa di Scholz per ridare credibilità alla Germania (e a se stesso) InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : mossa Scholz Scelta a destra, la Spd punta su Scholz | il manifesto Il Manifesto Rai Due: Sulla via di Damasco, domani una puntata speciale dedicata alla recente edizione del Meeting di Rimini

Uno speciale sul Meeting di Rimini e alle sue novità. A dedicarlo il programma Sulla via di Damasco, in onda domani, domenica 6 settembre, alle 9.55, su Rai Due. Un’edizione speciale che ha privilegia ...

Navalny avvelenato, interviene Merkel

I medici tedeschi sgomberano il campo dai dubbi: Alexei Navalny, il principale avversario politico del presidente Vladimir Putin in Russia, è stato avvelenato. La Germania si muove, inoltre, sempre in ...

