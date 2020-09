“La matematica è politica” | il nuovo libro di Chiara Valerio

“La matematica è politica”: il nuovo libro di Chiara Valerio (Di lunedì 7 settembre 2020) La mia professoressa di matematica del ginnasio era una signora piccolina ma con delle grandi tette a davanzale. Indossava dei tubini di maglina aderente dai colori sgargianti e illuminava con la sua capigliatura rosso fuoco i tristi corridoi del nostro liceo dall’architettura fascista. Era, come si diceva allora, una tipa originale e, nonostante l’aspetto attirasse i commenti degli studenti, che all’epoca non erano minimamente sfiorati da alcuna correttezza, era adorata perché riusciva a trasformare una materia considerata “ostica” in un mondo meraviglioso e accessibile a tutti. Ho amato la matematica solo con lei, e mai più né prima né dopo. Avevo la sensazione che la matematica ricambiasse la mia antipatia con un certo vigore. Invece, «non è la ... Leggi su iodonna

