La mamma di Willy: "Non avrei dovuto farlo uscire. Non ha mai fatto del male a nessuno" (Di lunedì 7 settembre 2020) Willy, il figlio amatissimo, è morto sabato notte, ucciso di botte da quattro ragazzi mentre difendeva un amico. Lavorava da quasi due anni come aiuto-cuoco. È tornato dal lavoro intorno a mezzanotte come ogni sabato dopo aver preparato decine di spaghetti alla gricia, scialatielli ai funghi, e i tanti piatti di pesce e di terra in menu. La Stampa raccoglie lo sfogo della mamma e dei familiari. “Si è fatto una doccia, si è cambiato e mi ha salutata con il suo sorriso. Non avrei dovuto farlo uscire”, ha sussurrato in lacrime quando Nazzareno D’Amici è andato ad abbracciarla e a condividere il suo dolore non appena ha saputo che il più promettente dei suoi dipendenti, era stato ucciso alle tre del ... Leggi su huffingtonpost

