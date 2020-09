La mamma di Viviana Parisi a Storie Italiane: nel bosco ha visto qualcosa che non doveva vedere (Di lunedì 7 settembre 2020) Non vuole credere che Viviana, la sua Viviana, abbia potuto fare del male al piccolo Gioele e non sa ancora cosa è successo in quel maledetto bosco di Caronia. La mamma di Viviana Parisi a Storie Italiane racconta quello che pensa a distanza di un mese dalla scomparsa e dalla morte della donna. La mamma di Viviana si chiede ancora come mai nessuno l’abbia aiutata e vuole ricordare la sua adorata figlia perchè troppe cose inesatte, a suo dire, sono state dette. Viviana faceva tutto per la sua famiglia, faceva di tutto per Daniele e per suo figlio. mamma Melania continua a credere che in quel bosco sia successo altro. E vuole ribadire un concetto ... Leggi su ultimenotizieflash

quartapresenza : @MenteMetaforica @viviana_lentini Ricordati che mamma da piccolo me cullava vicino al muro?? - Federic98234963 : RT @TgrSicilia: Nel #tg delle 14 indagini, dubbi e nessuna certezza un mese dopo la tragica fine di Gioele e della mamma Viviana. Da lunedì… - TgrRai : RT @TgrSicilia: Nel #tg delle 14 indagini, dubbi e nessuna certezza un mese dopo la tragica fine di Gioele e della mamma Viviana. Da lunedì… - Mic_Jordan23_ : Indagini, dubbi e nessuna certezza un mese dopo la tragica fine di #Gioele e della mamma Viviana. Da lunedì nuovi e… - TgrSicilia : Nel #tg delle 14 indagini, dubbi e nessuna certezza un mese dopo la tragica fine di Gioele e della mamma Viviana. D… -